Größter Verkehrsversuch der Haller Stadtgeschichte

Am kommenden Montag startet einer der flächenmäßig größten Verkehrsversuche der Stadtgeschichte. Im Rahmen der politisch beschlossenen Umwandlung der südwestlichen Innenstadt in eine flächendeckende Tempo 30 Zone wird der Bereich zwischen Alleestraße, Klingenhagen, Mönch- und Moltkestraße neu beschildert und umgebaut. Als Praxistest für die geplanten Versickerungsbeete zur Geschwindigkeitsregulierung werden für die Dauer von sechs Monaten zunächst Einengungen mit Leitbaken montiert.Die wichtigsten Einfahrstraßen der neuen Tempo 30-Zone werden mit Hinweisschildern auf den Verkehrsversuch ausgestattet.

Bauhof-Leiter Thomas Schürmann (rechts) und Carsten Gausmann stehen in den Startlöchern: Am Montag startet der große Verkehrsversuch „Tempo 30 Zone Südwestliche Innenstadt“.

Die neuen Verkehrsregeln der Tempo 30-Zone gelten mit Beginn des Verkehrsversuchs. Die Begehungen mit dem Straßenverkehrsamt haben stattgefunden, die entsprechenden Anordnungen zur Umsetzung der Bau- und Beschilderungsmaßnahmen liegen vor und die Verkehrsschilder liegen beim Bauhof zur Montage bereit: Die Errichtung der flächenmäßig größten Tempo 30-Zone der Stadt kann am Montag beginnen. Auf das Team des Bauhofes und die koordinierenden Bauplaner im Rathaus warten dabei ereignisreiche Stunden, denn der Verkehrsversuch sieht stolze 105 Anordnungspunkte vor. „Das Team des Bauhofes wird am Montag alle alten Schilder innerhalb der Tempo 30 gegen neue austauschen und auch entsprechende Straßenmarkierungen anbringen“, erklärt Eckhard Hoffmann, Abteilungsleiter Tiefbau und Abwassertechnik.

Verzögert sich Anfahrt zur Rettungswache?

Aufgrund intensiver Vorarbeiten sollen die Arbeiten – vorausgesetzt das Wetter spielt mit – noch am gleichen Tag erledigt sein. Mit Spannung erwarten Hoffmann und sein Team die Reaktionen auf die baulichen Maßnahmen zur Verstärkung der Beschilderung und Temporeduzierung. Hierzu waren im Vorfeld während der politischen Beratungen von Vertretern der Rettungsdienste Befürchtungen geäußert worden, dass sich die private Anfahrt der Feuerwehrleute zur Rettungswache durch die Versickerungsbeete verzögert. Besonders Moltkestraße und Mönchstraße seien wichtige Routen der Rettungskräfte. „Wir nehmen diese Befürchtungen natürlich sehr ernst und werden daher testweise die Versickerungsbeete durch Leitbaken simulieren, die bei Problemen einfach versetzt werden können“, verspricht Hoffmann.

Eine Übersicht über die Straßen, die in Halle ab Montag zur Tempo 30-Zone gehören. Foto: Stadt Halle

Auch die Parksituation der Anlieger im Haller Südwesten wird sich durch die Einengungen ändern. „Es werden zahlreiche Parkplätze wegfallen, was für wenig Begeisterung sorgen wird“, sagt Hoffmann. „Wir werden die sechs Monate des Verkehrsversuchs nutzen, um alle eingehenden Hinweise und Kritikpunkte zu bewerten und Einbauten bei Bedarf verändern“, so Hoffmann weiter. Ansprechpartner im Rathaus sind Benjamin Dick (Telefon 183-139) und Bernd Lenhard (Telefon 183-145). Zudem können Hinweise über den digitalen Stadtmelder „HalloHalle“ (https://www.hallewestfalen.de/hallohalle) unter dem Punkt „Tempo 30 Zone“ auch außerhalb der Bürozeiten übermittelt werden. Folgende Straßen gehören zukünftig zur Tempo 30 Zone Südwestliche Innenstadt: Moltkestraße, Mönchstraße, Brandheide, Winnebrockstraße, Klingenhagen, Masurenweg, Roonstraße, Rilkestraße, Goethestraße, Schillerstraße. In der gesamten Tempo 30 Zone gilt „rechts vor links“. Diese Regelung wird durch die Markierung mit so genannten Haifischzähnen im Kreuzungsbereich verstärkt.

Zahlreiche Parkplätze fallen weg

Die größte Umstellung wartet auf die Verkehrsteilnehmenden auf der Mönchstraße und Moltkestraße. „Diese sind demnächst nicht mehr vorfahrtsberechtigt, was angesichts des dortigen Verkehrsaufkommens für eine deutliche Verzögerung sorgen wird“, so Hoffmann. Ebenfalls wichtig: Die parallel verlaufende Alleestraße gehört nicht zur Tempo 30 Zone, hier gilt lediglich Tempo 30, womit die Alleestraße vorfahrtsberechtigt bleibt. Bürgermeister Thomas Tappe bittet alle Verkehrsteilnehmenden gerade zu Beginn des Verkehrsversuches um Vorsicht und Verständnis. „Wir befinden uns hier in einem besonders sensiblen Bereich, der Rücksichtnahme erfordert – gerade, wenn sich die Verkehrsregeln ändern“, so Tappe. Der sechsmonatige Verkehrsversuch sei ein guter Weg, um zu prüfen, ob diese Tempo 30- Zone eine zielführende Maßnahme im Sinne der gesamtverkehrlichen Situation der Stadt ist.