Halle als Drehkreuz des Gypsy-Jazz

Halle

Der Jazz kennt viele Väter, der Gypsy-Jazz nur einen – Django Reinhardt. Und so war es auch nicht verwunderlich, dass „Hot Club du NAX“ musikalisch-vollmundig in seinem Konzert „Gypsy in Concert“ mit einem seiner populärsten Stücke einstieg, und somit eine erste klangvolle Duftmarke setzte.

Von Von Nikolas Müller