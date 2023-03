Halle blüht auf

Vom 10. bis zum 12. März 2023 blüht Halle wieder auf. Dann steigt in der Innenstadt nicht nur die traditionelle Frühjahrskirmes mit zahlreichen Attraktionen, sondern auch die Frühjahrskampagne des Einzelhandels - mit einem verkaufsoffenen Sonntag und vielen Aktionen.

"Wir sind sehr froh, dass wir den verkaufsoffenen Sonntag durchführen können. Das ist nur in Verbindung mit einer solchen Großveranstaltung möglich." Dieter Büsselberg, Vorsitzender der Haller Interessen- und Werbegemeinschaft, ist auch deshalb ein echter Kirmes-Fan. Die Geschäfte dürfen am 12. März von 13 bis 18 Uhr öffnen. Vor und in den Läden sind Aktionen geplant, um den Kirmesbesuchern einen Anreiz zu geben, vor Ort einzukaufen. Und Gutscheine für eine Eiskugel im Eiscafé "Ceotto" sind immer begehrt.