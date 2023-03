Halle blüht auf - und friert ein

Die Haller Frühjahrskirmes erlebte am Wochenende ein wahres Auf und Ab. Eine Mischung zwischen „Halle blüht auf“ und „Halle friert ein“ sozusagen.

Viele Haller nutzten die Gelegenheit zu einem Bummel durch die Innenstadt - besonders am Samstag.

Während am Freitagabend langanhaltender Schneefall die Innenstadt in ein kleines Winter-Wunderland verwandelte, zeigte sich den ganzen Samstag über die Sonne und lockte bei schönem Frühlingswetter zahlreiche Familien an – dass sich der Kettenflieger wegen des Defekts und der folgenden Evakuierung zu einer dramtischen Attraktion entwickeln würde, hatte sich niemand gewünscht.