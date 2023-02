Während des regelmäßigen Bürgerstammtisches der Bürgerinitiative Alleestraße haben sich die Mitglieder in der vergangenen Woche intensiv unter anderem mit der kontroversen Debatte im Haupt- und Finanzausschuss zum überarbeiteten Brandschutzbedarfsplan für die Stadt Halle beschäftigt. Wie berichtet, hat die Ratsmehrheit von Grünen, SPD und UWG eine Kernaussage des Ingenieurs nicht akzeptiert, die folgenden Inhalt hatte: "Um ein schnelles Anrücken der ehrenamtlichen Kräfte zum jeweiligen Feuerwehrhaus sowie ein fristgerechtes Eintreffen der Einsatzfahrzeuge zum Einsatzort zu gewähren, ist darauf hinzuwirken, die verkehrsberuhigenden straßenbaulichen Maßnahmen auf den für die Feuerwehr strategisch wichtigen Routen wieder zurückzubauen."

Vorschriften geben klare Handlungsanweisungen

Wir die Bürgerinitiative jetzt erklärt, gäben die Vorgaben der Verwaltungsvorschrift (VwV) zur Straßenverkehrsordnung (STVO), Stand vom 21.11.2021, klare Handlungsanweisungen, um die Vorrangstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (wie Rettungswesen, Katastrophenschutz, Feuerwehr) sowie der Verkehrssicherheit zu sichern. Die Einrichtung von Tempo 30 Zonen sei nachrangig.



Gerade von Einbauten in Straßen dürfe keine Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und eine Erschwerung für den Buslinienverkehr ausgehen. Diese Vorgaben seien eindeutig und klar. Sie ergäben auch keinen Interpretationsspielraum, erklärt die Bürgerinitiative.

Die Initiative um ihren Sprecher Helmut Rose weist zudem darauf hin, dass schon in der zweiten Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes aus dem Jahr 2017 der Gutachter die mangelhaften überlangen Einsatzzeiten kritisiert habe. "Hier besteht dringender Handlungsbedarf, um die Einsatzzeiten wieder normgerecht zu verkürzen", erklärt die Initiative in ihrem Statement. Parkende PKW seien nicht Grund dieser verlängerten Einsatzzeiten, wie Dieter Jung (GRÜNE) im HFA behauptet habe. Zudem müsse man bedenken, dass nun nicht einmal mehr die Masch in den vorgesehenen Einsatzzeiten für die Feuerwehren erreichbar sei.

"Dieses Thema wird einfach ausgeblendet"

Die Anordnung von Tempo 30 Zonen sollten aufgrund einer flächenhaften Verkehrsplanung vorgenommen werden, fordere die Verwaltungsvorschrift zur STVO, zitiert die Bürgerinitiative. Den notwendigen Anforderungen an die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit hingegen sei im Haller Nahmobilitätskonzept von Dezember 2018 keine Zeile gewidmet. Dieses Thema werde einfach ausgeblendet. Wir fragen uns, wann die Gestaltungsmehrheit im Rat endlich gewillt ist, die Anforderungen einer allen Bedarfen genügenden Verkehrsplanung umzusetzen", erklärt die Initiative abschließend.