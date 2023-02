Hier ein Blick aus der Vogelperspektive auf den aktuellen Aldi-Markt am Künsebecker Weg in Halle, der den Ansprüchen von Aldi nicht mehr genügt und in deutlich vergrößerter Form auf die andere Straßenseite verlegt werden soll. Das alte Gebäude soll durch einen Markt für Tierbedarf neu genutzt werden. Die SPD lehnt dies ab, weil sie auf der ursprünglichen Planung besteht, auf dem alten Marktgelände neue Wohnbebauung zu realisieren. Die Sozialdemokraten unterlagen jedoch in der Abstimmung.

Nach der frühzeitigen Bürgerbeteiligung im ersten Schritt des Planungsverfahrens stand die Haller Politik jetzt vor der Entscheidung, mit welcher Entwurfsplanung sie in das weitere Verfahren (Offenlage) hineingehen will. Zwei Varianten, die sich grundsätzlich unterschieden, standen hierbei zur Auswahl. Am Ende gab es eine deutliche Mehrheit von zehn Stimmen (CDU, Grüne und UWG) gegen drei (SPD) für die Variante, bei der auf der Altfläche keine neue Wohnbebauung, wie ursprünglich geplant, entsteht, sondern stattdessen die gewerblichen Gebäude dort so bleiben wie sie sind. In den dann alten Aldi-Markt soll ein Tierfutter-Anbieter unter dem Markennamen Fressnapf einziehen.