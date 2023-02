Nach Großbrand in Steinhagen: Auch Teile von Halle sind belastet

Nach dem Großbrand in Steinhagen bei der Firma Bestpool sind entgegen erster Annahmen auch auf Teilgebieten der Stadt Halle Belastungen durch Schadstoffe festgestellt worden. Die Stadt Halle hat daraufhin Hinweise und Warnungen an die betroffene Bevölkerung ausgegeben.

In diesem Bereich von Künsebeck sind Schadstoff- Belastungen nach dem Großbrand in Steinhagen kartiert. Der orange Bereich zeigt das Gebiet in Künsebeck mit geringen Belastungen. Der grüne Bereich weist keine oder nur sehr geringe Belastungen auf.

Das Großbrandereignis in Steinhagen am Abend des 7. Februar erfordert jetzt auch in Teilen der Stadt Halle Schutzmaßnahmen. Am Freitagabend hat die Stadtverwaltung die Information über das zuständige Landesamt für Umweltschutz (LANUV) und den Kreis Gütersloh bekommen, dass entgegen der bisherigen Annahmen eine Feinstverteilung von belastetem Material (Calciumhypochlorit) auch in Künsebeck nördlich der Bielefelder Straße niedergeschlagen ist. Die festgestellten Belastungen werden als gering bzw. sehr gering eingestuft.

Bei einer Begehung am Samstagmorgen seitens der Stadtverwaltung wurde auf Flächen insbesondere am Amshausener Weg (unter anderem auf Abfallbehältern, PKW und sonstigen Flächen) durch Wischtests eine geringe Belastung durch weiße Ablagerungen festgestellt. Der dortige Spielplatz wurde durch das Ordnungsamt bis auf Weiteres gesperrt. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass für die Kita Hochstraße keine Gefährdung besteht. Schon ab dem Kiefernweg seien keine beziehungsweise lediglich sehr geringe Belastungen zu erkennen. Eine Übersicht der Gebiete gibt es auf der beigefügten Karte.

Das ist von Bürgern zu beachten

Zum Umgang mit belasteten Gegenständen gibt die Stadtverwaltung folgende Hinweise weiter:

Das Material sollte nicht angefasst werden.

Kontakt zu Augen und Schleimhäuten ist zu vermeiden (Gefahr der Verätzung).

Sofern ein Kontakt mit Haut oder Schleimhäuten eingetreten ist, muss langanhaltend mit Wasser gespült werden.

Hautreizungen können zeitverzögert eintreten.

Bei Verdacht von Haut- oder Schleimhautschädigungen ist ein Arzt aufzusuchen.

Eine Reinigung der Flächen sollte idealerweise durch eine Fachfirma vorgenommen werden. Aufgrund der sehr geringen Belastungen wird es nach Angaben aus dem Rathaus im Haller Gebiet allerdings keine Gesamtreinigung von Flächen durch eine Fachfirma wie in Steinhagen geben.

So sollte gereinigt werden

Bei einer eigenständigen Reinigung sind laut Mitteilung der Stadtverwaltung folgende Hinweise zu beachten: Zur Reinigung von PKW sollte eine Waschanlage genutzt werden. Bei Handreinigung von PKW und Gegenständen sollte ausreichend Wasser genutzt werden und mindestens eine FFP-2-Maske sowie gummierte Handschuhe getragen werden. Weitere Schutzkleidung wird empfohlen. Es können mehrere Reinigungsgänge notwendig sein.

So läuft das mit der Versicherung

Der Versicherer der Firma Bestpool hat für die Aufnahme privater Schäden an Gebäuden und Hausrat entsprechende Formulare zur Verfügung gestellt. Diese Formulare finden sich auf der Homepage der Stadt Halle unter www.hallewestfalen.de. Betroffene Personen sollten diese Formulare zur Auflistung der Schäden an Ihrem privaten Eigentum nutzen und zur Ergänzung Fotonachweise erstellen. Die Liste kann dann bei Ihrer eigenen Versicherung eingereicht werden, um den Versicherungsvorgang anzustoßen. Laut Stadtverwaltung wird die Versicherung dann Kontakt zur Versicherung der Firma Bestpool aufnehmen.