Haller Frisiersalon Wagener unterstützt mit Haarresten das Projekt "Hair Help The Ocean"

Halle

Mehrere Tonnen an Haarresten landen allein in den etwa 83.000 deutschen Friseursalons in der Restmülltonne. Dabei können Haare viel mehr sein als ein Abfallprodukt und sogar einen wichtigen Beitrag leisten, das Meer, Flüsse oder Seen zu reinigen. Silke Rabe und Heike Wagener-Isaides haben vom Projekt "Hair Help The Ocean" Ende November während einer Innungsversammlung erfahren.

Von Stephan Arend