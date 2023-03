Halle-Hörste

"Hausarzt ist einfach ein toller Beruf", sagt Josef El Shamsy. Der 63-jährige Arzt wird das nach 30 Jahren in der eigenen Praxis, die vor 50 Jahren vom Vater in Halle-Hörste gegründet wurde, einschätzen können. Doch diese persönliche Begeisterung teilen insgesamt leider nicht genügend Nachwuchskräfte, sodass es in der Region Halle eine offiziell diagnostizierte Hausarzt-Unterversorgung gibt. Was hier helfen könnte, darüber macht sich Josef El Shamsy manche Gedanken.

Von Stefan Küppers