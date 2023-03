Am Dienstag, 14. März, 19 Uhr wird dazu unter dem Motto "Retail Meet up!" in den großen Showroom der Gerry Weber International AG an der Neulehenstraße eingeladen. Über Lage und Perspektiven des Einzelhandels und von Innenstädten spricht in einem etwa 15- bis 20-minütigen Impulsvortrag kein Geringerer als der Präsident des Handelsverbandes NRW. Michael Radau steht nicht nur dem Handelsverband vor, sondern ist auch Vorstandsvorsitzender der erfolgreichen SuperBioMarkt AG. Radau will Mut für gute Ideen machen und sagt: "Selbst junge Leute wollen und brauchen eine funktionierende Innenstadt."

Michael Radau, Chef der SuperBioMarkt AG, ist auch Vorsitzender des Handelsverbandes NRW. Foto:

Einzelhändler sollten nicht einzeln handeln, sondern verstärkt gemeinschaftlich auftreten, erhofft sich Bürgermeister Thomas Tappe Anregungen für die künftige Arbeit in Halle. Die Voraussetzungen speziell in Halle sind sogar relativ gut, weiß Susanne Künstler, Wirtschaftsförderin im Rathaus. Denn neben einer starken Kaufkraft, die bei 7388 Euro je Einwohner und Jahr liegt, verfügt Halles Einzelhandel über eine überdurchschnittlich hohe Zahl von 2,0 Quadratmeter Verkaufsfläche pro Einwohner (NRW-Schnitt nur 1,2).

Mark Rauschen ist geschäftsführender Gesellschafter des sehr bekannten Osnabrücker Kaufhauses L&T. Foto:

Und Halles Innenstadtmanager Frank Hofen verweist auf Untersuchungen, die Innenstädte in Augen ihrer Besucher attraktiv machen. Am meisten genannt werden hier demzufolge ausreichend Parkplätze und Autofreundlichkeit, zugleich aber Fußgängerfreundlichkeit, Sauberkeit in der Stadt sowie eine hohe Zahl von inhabergeführten Geschäften. Mit all dem soll Halle punkten.

IHK-Geschäftsführer Dr. Christoph von der Heiden wird berichten, was Unternehmer über Halle sagen. Foto:

Als ein innovatives und ideenreiches Kaufhaus gilt L&T in Osnabrück, das aus dem weiten Umkreis Kunden anzieht. Bei L&T ist Mark Rauschen geschäftsführender Gesellschafter ist. Er wird ebenfalls einen Impulsvortrag halten und hat ihn betitelt mit: "Egal wie langsam du läufst, du schlägst alle, die zu Hause bleiben."

Das bunte Ei: Ralf R. Strupat von der Agentur Kundenbegeisterung fordert einen "Mut-Anfall im Handel". Foto:

Wie Halle aus der Sicht von Unternehmern gesehen wird, will Dr. Christoph von der Heiden vortragen, der seit mehr als 20 Jahren Geschäftsführer bei der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld ist. Last but not least will Ralf R. Strupat von der Haller Agentur Kundenbegeisterung erklären, was er damit meint, wenn er einen "Mut-Anfall im Handel. Raus aus der Komfortzone. Jetzt!" fordert. Moderiert wird die Veranstaltung von Frank Hofen und Kati Bölefahr, die bei Bielefeld Marketing für Strategie und Markenmanagement verantwortlich ist.

Anmelden kann man sich bis zum 13. März unter www.hallewestfalen.de/retail_meetup anmelden. Nach den Vorträgen soll der Austausch unter den Gästen des Wirtschaftstreffens gepflegt werden. HIW-Vorsitzender Dieter Büßelberg zeigt sich davon überzeugt, dass die Vorträge eine Menge Praxisanregungen bringen werden.