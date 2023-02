Halle ist eine kleine Hochburg des modernen Jazztanz. Das hat an diesem Samstag die große öffentliche Generalprobe der verschiedenen Jazztanzgruppen des SC Halle vor dem Start in die neue Saison gezeigt.

Halles derzeitige Spitzen-Formation „Torbellino“ zeigte einen beeindruckenden Tanz und startet in diesem Jahr erstmals in der Regionalliga.

„Wir wollen den Eltern und Angehörigen heute zeigen, was wir für die neue Saison einstudiert haben. Für sie ist das ganz toll, denn die Turniere der Leistungsformationen finden oft weit weg statt“, sagt Tanztrainerin Cecilia Jarzembek, laut der an diesem Samstagvormittag in der Sporthalle Masch rund 60 Tänzerinnen des SC Halle auf den Beinen sind. Allesamt scheinen sie hoch motiviert und sind offenbar gespannt darauf, wie ihre aufwändigen Choreografien bei den Zuschauern ankommen.

„Es wird heute auf den Ausdruck, auf die Synchronität und Musikalität geachtet. Wir nehmen die Tänze per Video auf, denn es ist für die Mädels ja auch schön, sich in ihren Outfits mit Make-up zu sehen. Es ist sozusagen eine Feuerprobe, bei der wir schauen, ob bis zum Saisonstart Anfang März noch etwas verändert werden muss“, sagt Cecilia Jarzembek. Ihr zufolge dient die Generalprobe der Tanzabteilung auch dazu, potenzielle Talente zu erkennen und sie nach und nach an den Turniermodus heranzuführen.

Farbenfrohes Tanzspektakel

Und so beginnt das farbenfrohe Tanzspektakel am Samstag mit der jüngsten Leistungsformation des Vereins, der Gruppe „Feetback“. Die sechs bis zwölf Jahre alten Tänzerinnen sind in diesem Jahr in der Kinderliga aktiv und haben zum Lied „Riding Free“ einen ausdrucksstarken Tanz einstudiert, für den sie völlig zurecht mit einem großen Applaus belohnt werden.

Sowohl die Hobbysportgruppen als auch die Leistungssport-Formationen präsentierten zahlreichen Zuschauern in der Sporthalle Masch Choreografien, mit denen sie in diesem Jahr bei Wettkämpfen erfolgreich sein wollen. Foto: Malte Krammenschneider

Wenig später ist dann die Gruppe „Juneco“ an der Reihe, welche in diesem Jahr in der Landesliga an den Start geht und zum Hit „Car Radio“ einen gefühlvoll besinnlichen Tanz zeigen, bevor mit der Formation „Torbellino“ das aktuelle Aushängeschild der Tanzabteilung die Bühne betritt. Die von Jesssica Thiessen und Manon Vobejda trainierten jungen Frauen haben den Aufstieg in die Regionalliga geschafft und möchten sich dort von ihrer besten Seite zeigen.

Tanzgruppe "La Vida" hat sich aufgelöst

Wie Cecilia Jarzembek berichtet, hat sich die SC-Erfolgsgruppe „La Vida“ Ende letzten Jahres altersbedingt aufgelöst, da die Mitglieder entweder weggezogen sind, studieren oder Mama geworden sind. „Sie treffen sich noch als Hobbygruppe“, sagt Jarzembek, derzufolge sämtliche Tanzgruppen schon nach den Sommerferien damit begonnen haben, neue Tänze zu entwickeln.

„Die Turniermannschaften trainieren zweimal pro Woche. Das ist auch notwendig, denn 3 Minuten Tanzen können so anstrengend wie 90 Minuten Fußball sein“, sagt Cecilia Jarzembek, die wohlwollend verfolgt, wie mit den „Dreamdancern“ und den „Tppitoes“ auch die kleinsten Tänzerinnen bei der Generalprobe zeigen, was in ihnen steckt.