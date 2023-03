Haller JuZ-Neubau wird zurzeit nicht weiterverfolgt

So sah ein Modell des Jugendzentrums aus, das aber wegen sehr deutlich gestiegenen Baukosten "zurzeit" nicht realisiert werden soll.

Bürgermeister Thomas Tappe (CDU) erinnerte an die jüngsten Debatten sowohl im Sozialausschuss als auch im Haupt- und Finanzausschuss, dass sich eigentlich grundsätzlich alle Fraktionen einig waren, dass ein neues Jugendzentrum auf dem Parkplatz an der Alleestraße/Ecke Wasserwerkstraße in unmittelbarer Nähe zur Gesamtschule gebaut werden soll. Nur eben nicht um jeden Preis, wie Tappe hinzufügte. Doch sobald es auch finanziell möglich sei, werde das Jugendzentrum gebaut, dann aber mit einer anderen Planung.