Mario Barth in Halle: „Die Leute flippen aus, es ist wirklich geil!“

Mario Barth ist begeistert. Von seinen 6000 Fans und von der Stimmung in der Haller OWL-Arena. So begeistert, dass der Comedian schon in der Pause seines Auftritts ein Video auf Instagram postet: „Hier geht richtig die Post ab!“

Kennste, kennste? Niemand echauffiert sich so schön wie Mario Barth. Jetzt hat er sein Programm „Männer sind Frauen, manchmal aber auch ... vielleicht“ in der OWL-Arena Halle präsentiert.

Schon nach der ersten Hälfte seines Programmes hat Mario Barth in Halle offenbar das Bedürfnis, sich aus der Garderobe bei seinem Publikum zu bedanken. „Man sagt ja den Ostwestfalen nach, dass sie zum Lachen in den Keller gehen. Wenn das so ist, sind wir am tiefsten Punkt Ostwestfalens, denn die gehen ab wie ‘nen Zehner“, freut sich der Künstler, „die Leute flippen aus, es ist wirklich geil!“