Noch sind wichtige Einzelheiten zu künftigen Verkehrswegen nicht abschließend geklärt. Doch klar ist, dass die Veränderungen in der zentralen Haller Innenstadt für die Verkehrsteilnehmer gewaltig sein werden. Die HallerPolitik hat jetzt wesentliche Planungsinhalte auf den Weg gebracht, aber eine umstrittene Einzelmaßnahme bleibt weiter offen.

Die Fraktionen des Stadtrates hatten mehrere Wochen Zeit, die bereits im Januar vom Planungsbüro Röver vorgestellten Einzelmaßnahmen im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) zu diskutieren. Im vergangenen Bau- und Verkehrsausschuss wurden die Vorschläge weit überwiegend positiv bewertet. Doch ein wesentlicher Konfliktpunkt kam gar nicht zur Diskussion, nämlich die Frage, ob der Verkehr durch die Gartenstraße in Höhe der Goldschmiede Otterpohl beziehungsweise des Fachgeschäftes Ernsting's Family künftig wie bisher oder nur noch in eine Richtung oder wegen Einbau eines Pollers gar nicht mehr gestattet wird. Je nach Entscheidung hätte dies erhebliche Auswirkungen auf die Verkehrsströme in der Innenstadt.