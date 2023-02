Halle steht an der Seite der Ukraine

Halle

Beeindruckende Solidarität beim Friedensgedenken in der Johanniskirche „Im November 1989 hatte ich die romantische Idee, dass alle nur noch in Frieden leben“, gibt Innenstadtmanager Frank Hofen bei der Begrüßung der zahlreich erschienenen Menschen in der Johanniskirche zu. Putins seit nunmehr einem Jahr andauernder Angriffskrieg in der Ukraine habe diese Hoffnung endgültig zunichte gemacht. Inzwischen zeigt sich auch Hofen davon überzeugt, dass Waffenlieferungen zum Erfolg der Ukraine beitragen.

Von Johannes Gerhards