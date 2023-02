Halle steht erneut zusammen

Nach dem Ausbruch des Krieges haben in Halle mehr als 2.000 Schüler(innen) für den Frieden protestiert, außerderdem gab es eine Mahnwache auf dem Kirchplatz. Zum Jahrestag am 24. Februar kommen Haller und Hallerinnen erneut zusammen - zum "Friedensgedenken" in der St. Johanniskirche.

Zum Jahrestag des Kriegsausbruchs gibt es am 24. Februar in der St. Johanniskirche ein Plädoyer für den Frieden

Wenige Tage nachdem russische Soldaten in die Ukraine einmarschiert waren und die ersten Bomben für Tod, Leid und Elend gesorgt hatten, haben vor einem Jahr mehr als 2.000 Haller Schülerinnen und Schüler mit einer Kundgebung ein eindrucksvolles Zeichen gegen den Angriffskrieg gesetzt. Es war der größte Protestzug in der Stadt seit 2012. Außerdem fanden sich mehrere hundert Hallerinnen und Haller auf dem Kirchplatz zu einer Mahnwache ein. Die Hoffnung von damals auf ein möglichst schnelles Ende des Schreckens hat sich allerdings nicht erfüllt. So kommen am Freitag, 24. Februar, genau ein Jahr nach Kriegsbeginn, auf Initiative des Innenstadtmanagements erneut die Menschen in Halle zum „Friedensgedenken“ zusammen – um 19 Uhr in der St. Johanniskirche.

Die emotionalen Worte, die Bürgermeister Thomas Tappe vor einem Jahr bei der Abschlusskundgebung in Richtung der Schüler(innen) wählte, sind noch immer aktuell: Wir stehen für Frieden und Freiheit, stehen hinter der Ukraine!“ Denn, so Tappe: „Es ist auch Eure Aufgabe, künftigen Generationen Frieden und Freiheit zu sichern. „Unsere Gedanken sind bei den Gefangenen und Getöteten, den Familien und Kindern, bei denen, die auf der Flucht ihre Heimat verlassen. Der Krieg muss sofort beendet werden!“, so Tappe und weiter „Unser Auftrag ist es, den geflüchteten Menschen hier zu helfen.“

Genau das ist in den vergangenen zwölf Monaten auf unterschiedliche Art und Weise täglich passiert. Ob Politik, Flüchtlingshelfer oder private Initiativen – nicht „nur“ Wohnraum oder Plätze in der Schule und in der Kita sind für die Geflüchteten bereitgestellt worden. Es sind die vielen (auch kleine) Gesten, Gespräche und Aktionen, die die Menschen aus der Ukraine manchmal von ihren großen Sorgen und Ängsten ablenken und ihnen das Gefühl geben, willkommen zu sein. Die „Friedensgedenken“ in der St-Johanniskirche sollen auch die Sinne schärfen, dass der Frieden selbst in diesem Land keineswegs mehr selbstverständlich ist.

Friedensgedenken - das Programm am 24. Februar

- Kirchenmusikdirektor Friedemann Engelbert spielt auf der Orgel ein Friedenslied.

- Pastor Tim Henselmeyer mit Gedanken zur Veranstaltung.

- Bürgermeister Thomas Tappe spricht Hoffnung aus.

- Filmbeitrag aus und über die Ukraine (Lauterbach).

- Elina Yurina liest aus einem Kinderbuch vor.

- Dank für die Haller Hilfe (Lauterbach).

- Pfarrer Jürgen Westhoff und Pfarrer Tim Henselmeyer im ökumenischen Gespräch.

- Ukrainische Geschenke für die beiden Pfarrer und Kirchenmusikdirektor Friedemann Engelbert.

- Gemeinsames Vater- Unser-Gebet.

– Friedemann Engelbert spielt auf der Orgel und die Ukrainer(innen) können dazu ihre Nationalhymne singen.