Anwältin sieht Regeln der Fairness durch die Stadt Halle verletzt

Halle

Haben die Pächter der Gaststätte Taverne an der Langen Straße überhaupt jemals eine faire Chance gehabt, das von der Stadt Halle gepachtete Objekt tatsächlich zu erwerben? Rechtsanwältin Sandra Rostek aus Halle, die das Wirtepaar rechtlich berät, hat an dieser gebotenen Fairness große Zweifel und kündigt an, ihrerseits die Kommunalaufsicht einschalten zu wollen.

Von Stefan Küppers