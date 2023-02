Nicht nur die Künstlerszene in Halle trauert. Vielen Bürgern aus Halle und Umgebung ist sie durch Kurse bei der Volkshochschule sowie durch ihre rege Ausstellungstätigkeit über Jahrzehnte bekannt geworden, Bereits am 3. Februar ist Susanne Schaadt im Alter von 62 Jahren nach einem kurzen und schweren Leiden gestorben.

Susanne Schaadt, gebürtig aus Wiesbaden, kam 1972 nach Halle. Nach dem Abitur 1978 studierte sie Kunst, Mathematik, Psychologie und Pädagogik an der Uni Bielefeld. Danach war Susanne Schaadt freiberuflich als bildende Künstlerin und Privatdozentin für Malerei tätig und war in der Öffentlichkeit auch mit zahlreichen Ausstellungen präsent.

Viele Bücher und pädagogisches Zentrum

Die Kenntnisse aus dem Pädagogikstudium wandte sie beim Aufbau und der Leitung einer Nachhilfeschule in Halle in den 80er und 90er Jahren an. Später entwickelte sie Lern- und Konzentrationstrainings. In dem eigenen pädagogischen Zentrum „Leben & Lernen“ gab sie Kurse und Vorträge.

Mehrere Bücher wie zu Intelligenzförderung bei Kleinkindern, aber auch zur Kunst der Mandalas sowie ein Kinderbuch mit Rüdiger Paulsen folgten und verweisen auf die kreative Vielfalt der Therapeutin, Autorin, Kunst- und Entspannungspädagogin. Mit Ausstellungen wurde ein breites Publikum im In- und Ausland begeistert. Die Künstlerin gab als Stilrichtung mal ihre Vorliebe für Magischen Realismus und Neue Sachlichkeit an.

Die Trauerfeier für Susanne Schaadt ist am Freitag, 17. Februar, 13.30 Uhr in der Friedhofskapelle in Halle angesetzt.