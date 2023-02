Närrische Weiber stürmen Rathaus in Halle

Ein wenig musste mit Nachdruck an der Rathaustür geklopft werden. Doch Punkt um 11.11 Uhr gelangte eine fröhliche Schar von jecken Frauen in das Haller Rathaus, wo sie vom Bürgermeister empfangen wurden. Und als Dankeschön wurde diesem - schwups - seine Krawatte gekürzt.

Weiberfastnacht in Halle

Weiberfastnacht in Halle Närrische Weiber stürmen das Rathaus und kürzen Bürgermeister Thomas Tappe den Schlips.

Die Künsebecker Narren pflegen eine lange Tradition auch der Rathausbesetzungen an Weiberfastnacht. In der Coronazeit war vieles nicht möglich, doch das war am Donnerstagmittag vergessen.