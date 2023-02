Halle/Werther

In der größten Not wird oftmals die größte Hilfsbereitschaft von Menschen geweckt. So ist das auch in Halle und Werther, wo an diesem Wochenende durch Privatinitiativen und Unternehmen Hilfstransporte für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien auf die Reise geschickt worden sind.

Von Johannes Gerhards