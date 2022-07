Halle wird sich um Master-Status bewerben

Ralf Weber strebt Termin zwischen French Open und Wimbledon an

Halle

Die Terra Wortmann Open streben im Zuge des geplanten Reformpakets im Herrentennis das Upgrade auf den ATP-Masters-1000-Status an. Wie Turnierdirektor Ralf Weber am Freitag erklärte, wird sich Deutschlands zuschauerstärkster Wettbewerb für die Austragung eines Masters-Event in der kurzen Rasensaison zwischen den French Open und Wimbledon bewerben.

Von Stephan Arend