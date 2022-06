Haller Abiturienten sind "wahre Motivationskünstler"

In seiner Rede lobt der Schulleiter die Abiturienten für ihr Durchhaltevermögen und macht zugleich deutlich, dass die junge Generation vor großen Herausforderungen steht. Es gehe darum, Frieden in Europa zu schaffen, Covid zu besiegen und der Klimaerwärmung zu begegnen. „Hier gilt es zur Tat zu schreiten“, so Spindler, der den Abiturienten empfiehlt, auch mal Inne zu halten. Dass es sich 2022 am KGH zweifelsohne um einen besonderen Abschlussjahrgang handelt, machen die Stufenleiter Malte Seeman und Holger Tackenberg dann in ihrer humorvollen Rede schnell deutlich. So berichten sie von „schwarzen Kacheln“ beim Homeschooling, dem Einhalten der AHA-Regeln, ausgefallenen und stattgefundenen Stufenfahrten und der Bildung einer eingeschworenen Gemeinschaft. „Habt einen geschärften Blick auf die Nöte dieser Welt. In Zeiten des Krieges und Fakes News und vieler andere Herausforderungen sind eure Fähigkeiten gefordert. Macht was draus“, ermuntert Malte Seemann.

