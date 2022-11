Haller Bürgermeister bricht Verkehrsversuch ab

In den vergangenen Tagen hatte die Feuerwehr Testfahrten durch das Tempo-30-Quartier vorgenommen. Dabei kam heraus, dass an drei Stellen eine Durchfahrt für die Feuerwehr-Fahrzeuge nicht möglich war beziehungsweise diese nur in Schrittgeschwindigkeit vorankam. Die problematischen Stellen waren demnach Mönchstraße/Höhe Masurenweg, der Kreuzungsbereich Klingenhagen/Schillerstraße sowie Einengung Winnebrockstraße/Einfahrt Kleine Straße. Als Bürgermeister Thomas Tappe dann die Ergebnisse vorlagen, traf er am Freitagmorgen die Entscheidung, den Verkehrsversuch in Gänze abzubrechen. "Hier geht es um die Sicherheit der Bevölkerung, die geht vor", betont Tappe.

Bürgermeister Thomas Tappe hat kurzfristig aufgrund Hinweisen und Sicherheitswarnungen der Feuerwehr für den Gesamtabbruch entschieden. Foto: Stadt Halle

In diesen Tagen hatten die Fraktionen Grünen, SPD und UWG, die zusammen bekanntlich eine Mehrheit im Stadtrat bilden, eine erhebliche Modifizierung des Verkehrsversuches eingefordert und in einem Antrag formuliert. Dieser Antrag sieht neben größeren Durchfahrbreiten an den simulierten Einbuchtungen, damit Begegnungsverkehr zwischen Radfahrer und Pkw-Fahrer wieder möglich wird, auch die partielle Aufhebung von Rechts-vor-links-Regelungen im Verlauf der beiden Hauptverkehrsstraßen Mönchstraße und Moltkestraße vor.

Nicht einfach Änderungen im vorliegenden Versuchskonzept vornehmen

Der Bürgermeister hat diesen Antrag zur Kenntnis genommen, sieht hier aber rechtliche Probleme einen durch die Fachaufsicht genehmigtes Gesamtkonzept für den Verkehrsversuch einfach zu verändern. Nicht von ungefähr sei die Planung für den jetzigen Verkehrsversuch von einem Ingenieurbüro erarbeitet und der Straßenverkehrsbehörde vorgelegt worden. "Wenn wir etwas anders oder neu machen wollen, muss das vernünftig geschehen, mit einem ordentlich erarbeiteten Konzept, das der Behörde vorgelegt wird", so Tappe.

Anwohner und Bürgerinitiative machen Druck Bei dem Vor-Ort-Termin, den die CDU-Wahlkeisvertreter Axel Reimers und Reinhard Stricker anboten, gab es viel Interesse von Anwohnern. Foto: Krammenschneider Bevor der Bürgermeister die Entscheidung zum Abbruch des Verkehrsversuches traf, gab es am Donnerstag gleich zwei Orte, an denen das Projekt sehr kritisch diskutiert wurde.

Axel Reimers und Reinhard Stricker (beide CDU) hatten in ihren Wahlkreisen, die in der südwestlichen Innenstadt liegen, die Anlieger zu sogenannten Garagengesprächen eingeladen, um unmittelbare Reaktionen zu erfahren. Zuvor waren Hunderte Briefe im Quartier verteilt worden, auf denen die Anwohner auch kurze Rückmeldungen geben konnten. Die Tendenz bei den Garagengesprächen war eindeutig; So wie sich der Verkehrsversuch seit zwei Wochen darstellt, werden die Verhältnisse zum großen Teil als untragbar empfunden. Immer wieder kam hier auch die Rückmeldung, dass sich die Anwohner eine frühere Einbindung gewünscht hätten.

Am Donnerstagabend gab es weitere rege Diskussionen auch mit Anwohnern bei der Bürgerinitiative Alleestraße. Die Initiative hatte mit Videos Testfahrten durchs Quartier dokumentiert. Bei einer Online-Umfrage mit mehr als 300 Teilnehmern auf der Homepage der Bürgerinitiative waren die negativen Bewertungen zum Verkehrsversuch mit einem Verhältnis von 83 zu 17 Prozent überaus deutlich.

Zudem wies Helmut Rose von der Bürgerinitiative darauf hin, dass die Planung des Verkehrsversuches auch in der Ausführung laut den Vorlagen für den Fachausschuss allen politischen Entscheidern vorher klar gewesen sei. Rose bezeichnete den Antrag von Grünen, SPD und UWG als Eingeständnis, dass der Verkehrsversuch gescheitert sei. Nach zweistündiger Diskussion gab es als Fazit die Forderung, den Verkehrsversuch schnellstmöglich einzustellen. Desweiteren, so die Forderung, sollte zeitnah die verkehrliche Betrachtung der Verkehrsströme auf den Hauptverkehrsstraßen einschließlich der Entwicklung eines Radwegenetzes umgesetzt werden ...

Deshalb werde der gesamte Verkehrsversuch abgeräumt, führt der Bürgermeister aus. Wegen fehlender Arbeitskapazitäten beschränkte sich der Rückbau am Freitag zunächst auf die genannten Engstellen, damit die Feuerwehr weniger Probleme hat. In den nächsten Tagen würden auch die übrigen Baken abgeräumt und auch die neu eingezeichneten Rechts-vor-Links-Regelungen an den Kreuzungen wieder aufgehoben. "Es kommt alles zunächst wieder in den ursprünglichen Zustand", sagt der Bürgermeister. Zuletzt hatte es zudem vermehrt kritische Rückmeldungen von Radfahrern gegeben, die nunmehr nicht mehr durch die Baken hindurchfahren können und somit zum Wechsel stärker in die Fahrbahnmitte gezwungen sind.

In der kommenden Woche werde die Verwaltung dann eine Vorlage für die nächste Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses erarbeiten. In dem Ausschuss am 15. November wollen ja auch Grüne, SPD und UWG ihren gemeinsamen Antrag bearbeitet sehen. Bürgermeister Tappe sichert zu, dass auch die zahlreichen Reaktionen aus der Bevölkerung aufgearbeitet und dann für die weitere politische Beratung zur Kenntnis gegeben werden