Haller Feuerwehr erreicht Ziele nicht

Ein Feuerwehrauto auf Einsatzfahrt: Der aktuelle Brandschutzbedarfsplan deckt auf, dass die Feuerwehr in Halle ihre von der Stadt festgelegten Einsatzziele nicht mehr erreicht. Ein Grund sind eingebaute Verkehrshindernisse auf den Hauptverkehrsstraßen.

Der sogenannte Brandschutzbedarfsplan wird turnusmäßig alle fünf Jahre erstellt und überprüft anhand sachlicher Kriterien, wie es um den Brandschutz, der bekanntlich eine kommunale Pflichtaufgabe ist, bestellt ist. Dieser mehr als 90 Seiten starke Plan, der durch das Fachbüro Saveplan erarbeitet worden ist, unterstützt durch die örtliche Feuerwehr, wird in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch, 8. Februar, 17.15 Uhr in der Mensa der Gesamtschule vorgestellt.