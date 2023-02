Haller Geburtstagsgäste Giovanni Zarrella, Vanessa Mai und Ben Zucker

Das Tennis-Weltranglisten-Turnier auf Haller Rasen feiert in diesem Jahr vom 17. bis 25. Juni seinen 30. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass gibt es nicht nur einen schicken neuen Pokal für den Sieger der Terra Wortmann Open. Neben Weltklasse-Spielern wie Stefanos Tsitsipas oder Alexander Zverev sind auch abseits der Courts bekannte Namen zu Gast. So treten Giovanni Zarrella, Vanessa Mai und Ben Zucker auf der Showbühne auf.

Ben Zucker gibt es - wie so manchen bekannten Tennisprofi, der in der Qualifikation auf den Außenplätzen antritt - zum Auftakt des Jubiläumsturniers am Samstag sogar kostenlos zu sehen. Schließlich ist der Eintritt zum Stadiongelände am ersten Wochenende frei. Seit er 2017 mit dem Hit „Na und?!“ und dem gleichnamigen Album seinen Durchbruch feierte, ist der Volksmusiker mit der markanten Reibeisenstimme eine feste Größe in der deutschsprachigen Musikszene.