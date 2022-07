Haller Golfer und Arminia kooperieren

Sportlich und finanziell hat sich Arminias Torwart Stefan Ortega mit seinem Wechsel zu Manchester City ganz sicher verbessert. Doch ob der leidenschaftliche Golfer an neuer Wirkungsstätte ähnliche Bedingungen wie im Haller Golfclub Teutoburger Wald vorfindet, das muss sich noch zeigen? Fakt ist: Traditionell spielen einige DSC-Profis in der Lindenstadt Golf. Um die Zusammenarbeit zu intensivieren, haben der Haller Club und der Bielefelder Bundesliga-Verein eine Kooperation abgeschlossen.

Zusammenarbeit soll intensiviert werden – Jahreshauptversammlung in der Schüco Arena

Dass die Jahreshauptversammlung der Golfer mit 110 Mitgliedern in der Schüco-Arena stattfand, war ohne Frage ein netter Nebeneffekt. Clubmanager Michael Vormbäumen hat viele Ideen, wie beide Seiten von der Kooperation profitieren können. „Einige der Arminia-Profis wie Pieper, Nilsson oder Salger, die bei uns gespielt haben, haben den Verein gewechselt. Wir hoffen, dass auch in Zukunft viele Kicker aus dem aktuellen Kader auf unserer wunderschönen Anlage in Halle abschlagen.“ Vormbäumen verweist darauf, dass Arminia etwa 15.000 Mitglieder und noch viel mehr Fans hat. Seine Vorstellung: Wer von ihnen mit dem Gedanken spielt, sich einem Golfclub anzuschließen, für den könnte es reizvoll sein, im gleichen Club wie die Bundesliga-Stars das Handicap zu verbessern.