Haller Innenstadt soll für Pkw offen bleiben

Soll die Zufahrt von der Bahnhofstraße zum Marktkauf Speicher gesperrt werden, wie es im Zusammenhang mit dem neuen Leitbild diskutiert wird? Kaufleute in der Bahnhofstraße, aber auch Vertreter des Marktkaufes warnen eindringlich vor den Folgen.

Bei einer Diskussionsveranstaltung der CDU am Dienstagabend im Bürgerzentrum mit Teilnehmern aus der Haller Geschäftswelt wurde insbesondere ein angedachtes Durchfahrverbot in der Gartenstraße in Höhe der Goldschmiede Otterpohl vielfach kritisiert. Warnungen vor dem Abbinden zu vieler Pkw-Zufahrten kamen von Vertretern des großen und zentral gelegenen Marktkaufes Speicher, dem als Frequenzbringer für weite Teile der Innenstadt besondere Bedeutung zukommt.