Haller Kinder bezaubern mit Musical

Selbstsicher und ausgestattet mit vielen tollen Stimmen zeigten Kinder- und Teeniechor das von Christine Gschwandtner geschriebene Musical „Joseph und seine Brüder“ in der Johanniskirche und bezauberten damit ihre Zuhörer. „Das Musical ist klasse, denn es ist so vielfältig. Von klassischen Elementen bis hin zum Joseph-Rap“, sagt Kantor Friedemann Engelbert, den es sichtlich freut, die Ergebnisse der jüngsten Kinderchorfreizeit in zwei gut besuchten Aufführungen am Samstag und im Sonntagsgottesdienst einem großen Publikum präsentieren zu können.

Schauplatz der Geschichte ist das Land Kanaan, in dem ein gewisser Joseph (gespielt von Ann-Sophie Arning) mit seinen elf Brüder lebt. Da Joseph ständig von seinem Vater bevorzugt wird und sich unter den Geschwistern Neid breit macht, beschließen sie eines Tages, ihren ungeliebten Bruder loszuwerden. So gelangt Joseph schließlich mit einer Karawane nach Ägypten. Nach einiger Zeit im Gefängnis wird er zum Pharao (Charlotte Arning) gerufen, weil sich herumgesprochen hat, dass er Träume deuten kann.

Joseph (Ann-Sophie Arning) wird aus dem Gefängnis zum Pharao (Charlotte Arning) gerufen, da er anscheinend Träume deuten kann. Foto: Malte Krammenschneider

Da er fortan den Pharao treu dienlich ist und sich auch seine Vorhersehung mit sieben ertragreichen und sieben Dürrejahren bewahrheitet, steigt er zum Minister auf und staunt nicht schlecht, als eines Tages seine Brüder vor ihm stehen, um Getreide zu tauschen. Er verzeiht ihnen, der Pharao bietet den Brüdern sogar großzügig Weideland an und sorgt dafür, dass die Geschwister wieder vereint sind. Die biblische Geschichte wird von den Protagonisten mit viel Leidenschaft vorgetragen und vom Publikum mit viel Applaus belohnt.

Chöre starten wieder in die Proben

Nach den Sommerferien starten die Chöre übrigens wieder ganz normal mit ihren wöchentlichen Proben im Martin-Luther-Haus, zu denen neue Kinder herzlich willkommen sind: Kinderchor (ab 6 Jahre) montags 16.30 Uhr, Teeniechor (10 bis 14 Jahre) ab dem 18. August donnerstags von 17.30 Uhr. Für weitere Infos können sich Interessierte gerne bei Friedemann Engelbert per Mail unter [email protected] melden.