Haller Kirchplatz soll leichter begehbar werden

Pläne für Halles gute Stube: Natursteinpflaster wird in einem Wegenetz partiell abgeschliffen

Bauausschuss besichtigt Pflaster auf Kirchplatz in Halle Mitglieder des Bau- und Verkehrsausschusses besichtigen Testflächen auf dem Kirchplatz, wo da Natursteinpflaster abgeschliffen worden ist, um insbesondere älteren Mitbürgern und Gehbehinderten eine barrierearme Laufflächen zur Verfügung zu stellen.

Wie bei einem Spinnennetz sollen dazu über den gesamten Platz Wege in einer Breite 1,80 bis zwei Meter geschaffen werden (insgesamt 650 Quadratmeter), die zum Beispiel auch für Rollatorfahrer leichter zu begehen sind. Dazu sollen die Natursteinpflaster in den entsprechenden Bereichen abgeschliffen werden. Die Kosten für das Abschleifen sollen sich l auf etwa 100.000 Euro belaufen. Die Mitglieder des Bau- und Verkehrsausschusses haben sich jetzt auf dem Kirchplatz angesehen, wie solch um etwa fünf Millimeter abgeschliffene Pflasterflächen aussehen. In der großen Zahl wurde die geplante Maßnahme sehr positiv bewertet, ebenso wie zuvor vom Seniorenbeirat der Stadt Halle.