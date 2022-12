Haller kommen mit schönen Liedern in Weihnachtsstimmung

Musik und gemeinsamer Gesang gehören traditionell zum Weihnachtsfest wie Plätzchenbacken und Lichterglanz. Ganz unterschiedliche Ansätze voller Vielfalt waren am Wochenende in Halle zu erleben.

Bereits am Freitag locken von Martin Rieker dirigierte Männerstimmen unter dem nicht ganz ernst gemeinten Motto „Sorry, wir singen“ zahlreiche Zuhörer an. Im Rahmen des Haller Adventskalenders lädt der Sängerkreis am Samstag zum Offenen Singen altbekannter und seit Kindertagen beliebter Weihnachtslieder ein. Wer dann noch Lust auf besinnlich swingende Weihnachtsmusik verspürt ist beim Konzert von „Gospel and More“ in der Herz-Jesu-Kirche richtig aufgehoben.