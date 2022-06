Halle

Der Lidl in Halle an der B 68 wird abgerissen. An gleicher Stelle wird eine neue, moderne Filiale entstehen, die Ende des Jahres eröffnet werden soll. Somit können Kunden nur noch bis Samstag, 25. Juni, 16 Uhr im Haller Lidl einkaufen. Darauf macht ein Schild am Eingang aufmerksam.

Von Stephan Arend