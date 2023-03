Haller Schüler aus der Ukraine siegt und glänzt bei Mathe-Olympiade

"Ich mag Mathe sehr, egal an welchem Tag", sagt Alexandr Dubrivnyi. Der 13-Jährige Ukrainer ist mit seiner Familie vor dem Krieg geflohen, besucht das Kreisgymnasium Halle und glänzt derzeit bei der Mathe-Olympiade. Doch auch in den anderen Fächern ist er gut und das beste Beispiel für eine gelungene, schnelle Integration.

Am Samstag schläft man lange aus, spielt für seinen Verein Fußball oder chillt mit Freunden. An einem Samstag freiwillig Matheaufgaben zu lösen, das ist vermutlich das Letzte, was den meisten Kindern und Jugendlichen in den Sinn kommen würde.