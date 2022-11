Haller Verkehrsversuch: Ratsmehrheit drängt auf Änderungen

Sie stellten den gemeinsamen Antrag der drei Fraktionen auf Änderungen im laufenden Verkehrsversuch in der südwestlichen Haller Innenstadt vor: (von links) Dieter Jung (Grüne), Karl-Heinz Wöstmann (UWG-Fraktionschef), Tim Brandt (SPD) und Stefan Gerdröwekamp (UWG-Vorsitzender)

Vertreter der drei Fraktionen, die zusammen eine Mehrheit im Haller Stadtrat bilden, stellten bei einer Pressekonferenz an der Moltkestraße den gemeinsamen Antrag vor, der nach den Vorstellungen der drei bereits in der nächsten Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 15. November (17.15 Uhr, Mensa Gesamtschule) beraten werden soll.