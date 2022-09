Halles Energiekosten verdoppeln sich

Wohl noch nie war er so wertvoll wie heute: Die Rede ist vom Energiebericht der Stadt Halle, der jetzt im Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz beraten wurde. Wie jeden einzelne Haushalt, der sich mit drastisch steigenden Energiekosten vor dem nächsten Winter auseinandersetzen muss, hat auch die Stadt Halle mit den Kosten zu kämpfen. Zahlt die Stadt Halle aktuell noch etwa 700.000 Euro jährlich für den Energiebedarf in ihren Liegenschaften, so wird für das kommende Jahr mit rund 1,4 Millionen Euro gerechnet, mithin einer Verdoppelung der Kosten. Was die beschlossenen Wärme- und Strom-Einsparungen bringen werden, ist dabei noch nicht eingerechnet.

