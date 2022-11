Halles kreative Köpfe laden ein zur Unikat

Es ist ein Festival der Ideen und des Kunstfertigen: Bei der traditionellen Unikat-Schau am Wochenende 12. und 13. November gibt es wieder viel zu erleben in der Alten Lederfabrik.

Wieder große Ausstellung in der Alten Lederfabrik am 12. und 13. November

Ankündigung Unikat-Messe 2022 in Alter Lederfabrik Halle Freuen sich darauf, möglichst viele Besucher in der Alten Lederfabrik begrüßen zu können: (von links) Laura Krause, Jana Wieking, Marion Reuning, Sigrid Engel, Heike Deininger, Sieghard Watzke, Nicole Wiese, Anja Wallmichrath, Inge Spiering-Nell und Susan Barthold.

Auf handgefertigte Einzelstücke aus den Bereichen der bildenden und angewandten Kunst, des traditionellen Handwerks und des Schmuck- und Textildesigns können sich Besucherinnen und Besucher der diesjährigen „Unikat“ in der Alten Lederfabrik freuen. Am 12. und 13. November öffnen Künstler und Gewerbetreibende ihre Räumlichkeiten, um den Gästen ihre kreative Schaffenskraft zu präsentieren. Darüber hinaus werden zahlreiche auswärtige Aussteller das zweitägige Event bereichern und es gibt ein gastronomisches Angebot, dass in den historischen Gemäuern zum Verweilen einlädt.