Halles "Mister Sozialamt" geht   in Ruhestand

Bei seiner letzten Sitzung, die er offiziell als führendes Mitglied der Haller Stadtverwaltung zu begleiten hatte, ist ihm eine sonst eher lästige Pflicht erspart worden. Abteilungsleiter Hermann Bußmeyer muss also kein Protokoll seiner letzten Sitzung verfassen, das übernahm sein Nachfolger im Amt, Oliver Lambrecht. Stattdessen gab es für Hermann Bußmeyer viele warme Worte zum Abschied.

Als Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Generationen identifizierte Frank Winter (Grüne) in seiner launigen Laudatio auf Hermann Bußmeyer eine kleine Gemeinsamkeit. Denn in jungen Jahren absolvierte Bußmeyer seinen Zivildienst im Sonnen-Hellweg-Heim, eine den Antroposphen nahestehende Einrichtung. Während Frank Winter als Lehrer an einer Waldorfschule den Antroposophen beruflich treu blieb, machte Hermann Bußmeyer seinen Weg bei der Stadtverwaltung Halle.