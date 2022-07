Halles mobile Kaffeestation

Walter Carotta bietet auf dem Wochenmarkt Heißgetränke aus seiner liebevoll umgestalteten Piaggo-Ape an. Nachdem er fast 40 Jahre in der von seinem Vater gegründeten Autolackiererei gearbeitet hatte, hat sich der 63-Jährige mit der Anschaffung der mobilen Kaffeestation einen Traum erfüllt.

Walter Carotta macht einen rundum zufriedenen Eindruck, und das obwohl er alle Hände voll zu tun hat. Es ist Freitagmorgen und Besucher als auch Standbetreiber in der Haller Innenstadt haben bei ihrem Marktbesuch scheinbar Lust auf einen Kaffee. „Heute ist verdammt viel los. Klasse – leckerer Kaffee geht immer“, sagt Carotta, der in seiner neuen Funktion als Barista wahrlich eine gute Figur macht. Leichthändig bedient er die große, glänzende Siebträger Kaffeemaschine in seiner mintgrünen Ape und ist dabei immer zu lockeren Gesprächen und Scherzen aufgelegt.