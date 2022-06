Nach den Terra Wortmann Open in Halle

Oscar Otte bei der Terra Wortmann Open in Halle

"Oscar Otte als einziger Deutscher, der die Auftaktrunde überstand - das ist eigentlich zu wenig in der nationalen Bilanz», sagte Weber in seinem Fazit des am Sonntag zu Ende gehenden Rasen-Events im westfälischen Halle. Die Veranstaltung brauche durchaus noch mehr heimische Spitzenspieler als Identifikationsfiguren, sagte Weber.

Publikumsliebling Otte war am Samstag erst im Halbfinale am Weltranglisten-Ersten Daniil Medwedew aus Russland gescheitert. Daniel Altmaier, Jan-Lennard Struff und Henri Squire waren dagegen bereits in der ersten Runde gescheitert. Zverev hatte wegen seiner schweren Fußverletzung absagen müssen.