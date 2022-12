Hartes Ringen um Steuererhöhungen in Halle

Die Debatte zum Haller Haushalt lief in weiten Teilen kontrovers. Die von Grün-Rot geforderte stärkere Anhebung der Grundsteuern wurde bei Stimmengleichheit abgelehnt, was sich im Stadtrat aber wieder ändern kann. Auch über Gelder für die Fraktionen, den Stadtpark und die Hundesteuer wurde gestritten.

Das wird spannend: Ob die Haller Bürger im nächsten Jahr zu all den vielfältigen Belastungen im kommenden Jahr auch noch deutlich mehr Grundsteuern zahlen müssen, wird sich in der Stadtratssitzung am 14. Dezember entscheiden. Und da dürfte es nach den engen Vorabstimmungen im Haupt- und Finanzausschuss am Mittwochabend äußerst knapp werden, es wird auf jede Stimme ankommen.