Herzensprojekt - Kinder für Natur begeistern

Die schon traditionelle Scheckübergabe im Gartencenter Brockmeyer für die biologischen Stationen Lippe und Bielefeld-Gütersloh ist ein Garant für das umfangreiche Programm. Dieses Jahr bekommt die Station Lippe 2.000 Euro und die Biologische Station Bielefeld-Gütersloh kann sich über 4.000 Euro freuen. Neben der Pflege der eigenen Obststreuwiesen und der Verarbeitung der Ernte von Anfang an, an denen die Kinder aktiv mitwirken, bis zu Nachtveranstaltungen (wie Schmetterlinge beobachten im Dunklen für ganze Familien) wird die Spende in der Biologischen Station Lippe eingesetzt. „Waren es im Jahr 2019 erst drei Schulen, die am Klassenzimmer im Grünen teilgenommen haben, sind es 2023 mittlerweile zwölf mit insgesamt 22 Klassen, die alle eigene Streuobstwiesen betreuen,“ freut sich Matthias Füller über das große Interesse an Natur und Landschaftspflege als Schulfach in Lippe.

