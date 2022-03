Nach monatelanger Pause, die durch die Pandemie bedingt war, hat jetzt die erste größere Veranstaltung im Eventcenter der OWL-Arena in Halle stattgefunden. Das Kinder-Musical Bibi Blocksberg hat Familien begeistert.

Cocomico-Theater begeistert im Eventcenter in Halle 600 Bibi-Blocksberg-Fans

Bibi Blocksberg ist ein pfiffiges Mädchen, das auch in der Schule das Hexen nicht sein lassen kann. Mit tollen Liedern und schauspielerischem Können begeisterten die Protagonisten das Publikum in Halle.

„Hex, Hex !“ hieß es am Sonntag gleich mehrfach im OWL Eventcenter. Grund dafür war der Besuch von Deutschlands berühmtester kleinen Hexe, Bibi Blocksberg, die mit ihrem Familien-Pop-Musical „Alles wie verhext“ in der Lindenstadt gastierte, um Klein und Groß eine unterhaltsame und vor allem magische Show zu bieten. Ein Vorhaben, das gelang, denn den Protagonisten des Cocomico-Theaters schafften es mit bezaubernder Leichtigkeit, die vorwiegend jungen Zuschauer mit ihrem Gesang und schauspielerischem Talent in den Bann zu ziehen.