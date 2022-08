Hinkommen, staunen, mitmachen!

Halle

Es ist schon beeindruckend, was alle Beteiligten hier auf die Beine gestellt haben: Am Samstag hat sich die Haller Innenstadt nach drei Jahren Pause wieder in einer regelrechte Sport-Meile verwandelt, auf der es für Groß und Klein jede Menge zu entdecken gab und sehr gut deutlich wurde, welch großen Stellenwert der Sport in der Lindenstadt genießt.

Von Malte Krammenschneider