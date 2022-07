Hits, Gassenhauer, klassische Evergreens

Mit Scott Joplins „Entertainer“ aus dem Jahre 1902 wird das Konzert in der St. Johanniskirche eröffnet. Deutsche Textzeilen heißen die zahlreich erschienenen Besucher willkommen beim lauen Sommerabend, der seinem Namen alle Ehre macht. Bereits um 1250 wurde sommerliches Idyll sechsstimmig besungen, erläutert Friedemann Engelbert in der Anmoderation zu „Sommer ist ins Land gekommen“, zu dem der Kuckuck mit charakteristischem Klang seinen Teil beiträgt. Mit zwei „Gassenhauern“ aus der Renaissance fordern uns liebliche Frauenstimmen sanft und etwas zurückhaltend bei „A lieta Vita“ und dem allseits bekannten „Kommt ihr Gspielen“ dazu auf, den Sommer zu genießen. Dass „Summertime“ nicht nur fröhliche Seiten hat, verdeutlichte bereits George Gershwin in seiner Oper „Porgy and Bess“. Hier taucht der Song immer kurz vor einem Todesfall auf, erinnert Friedemann Engelbert, bevor Sopranistin Susanne Fillers solistisch glänzen und sich wie das übrige Ensemble über lautstarke Beifallskundgebungen freuen darf.

