Hochkarätiges Gastspiel in der Heimat

Halle

Mit der Kölner Kantorei ist am Samstag, 17. September, um 18.30 Uhr einer der renommierten deutschen Kammerchöre zu Gast in der Johanniskirche. Unter dem Motto „Audi Caelum – Himmel, höre!“ präsentiert das Ensemble ein vielseitiges Programm, das den alten Marienhymnus „Salve Regina“ in Vertonungen durch die Jahrhunderte besingt und somit den altehrwürdigen Gruß an die „Himmelskönigin“ aus der frühen Mehrstimmigkeit in die Gegenwart transportiert.

Von Johannes Gerhards