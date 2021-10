Zwei Holzstapel in einem Waldstück am Künsebecker Weg haben in der Nacht zu Dienstag in Flammen gestanden.

Feuer in Waldstück am Künsebecker Weg in Halle mitten in der Nacht

Gegen 1 Uhr wurde Alarm ausgelöst für die Löschzüge Halle und Künsebeck: "Waldbrand groß am Künsebecker Weg", hieß es in der Alarmierung. Zwei Holzstapel in einem Waldstück am Künsebecker Weg standen in Flammen.