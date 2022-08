Hörste wie es singt und tanzt

Anlässlich dieses runden Geburtstages beginnt das Volksfest am Freitagabend mit einer „Rot-Weißen Nacht“, zu der nicht nur jede Menge Mitglieder und Freunde der TG erschienen sind. Auch einige Sportvereine aus der Nachbarschaft haben Abordnungen geschickt, um der Turngemeinde zu gratulieren. „Toll, dass heute so viele Leute da sind. Wir Hörster können schon was auf die Beine stellen“, sagt der Vorsitzende der TG Hörste, Andreas Schäper, der an diesem Abend mit seinen beiden Vorgänger anstoßen kann, denn auch Karl-Heinz Wöstmann (Vorsitzender von 1991 bis 2009) und Frank Klostermann (2009-2022) sind vor Ort, um die TG hochleben zu lassen.

