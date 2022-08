Hurra, das ganze Dorf war da

Beim Kinderfest am Samstagnachmittag waren 250 Gäste, bei der Mallorca-Party am Abend mehr als 600 und den Festumzug am Sonntagmittag machten mehr als 300 Teilnehmer zu einer sehr gelungenen Veranstaltung – bei hochsommerlichen Temperaturen. SG-Vorsitzender Daniel Hermann und sein Organisationsteam hatten viel Arbeit in die Vorbereitung des Festes gesteckt und wurden durch diesen immensen Zuspruch belohnt. Das Vereinsmotto „Mein Dorf. Meine Freunde. Meine SG“ wurde zwei Tage gelebt. Beim Kinderfest zeigten die jungen Tanzflöhe und die Gruppe Pasión ihr Können. Ein Muss für viele Eltern und Verwandte, die ihre Smartphones zückten und zurecht viel Beifall spendeten. Im Anschluss sorgten Frank und seine Freunde für gute Laune bei den jungen Gästen. Viele von ihnen hatten da bereits ein Luftballontier auf dem Kopf oder in ihren Händen, modelliert vom stets gut gelaunten Clown Otty.

Nachdem der Nachwuchs nach Hause gebracht worden war, kehrten viele der Eltern wenig später zur Mallorca-Party zurück. Die zehnköpfige Showgruppe hielt per Polonaise zu „Der Zug hat keine Bremse“ Einzug ins mit 600 Gästen voll besetzte Zelt und brannte anschließend ein Feuerwerk ihrer besten Playback-Nummern aus den vergangenen 25 Jahren ab. Die drei Tenöre Daniel Hermann, Jan Ballstädt und Sven Strakeljahn waren eine Augenweide, wenn sie in ihren Kippschuhen dem Publikum fast in die Arme fielen. Wie dieser Tage fast schon üblich, stand die Showgruppe nach knapp zwei Stunden zum Abschluss gemeinsam zu „Layla“ auf der Bühne. Es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass die Gäste diesen Song in dieser langen Partynacht mitsangen.

SG Oesterweg feiert 50-jähriges Bestehen SG Oesterweg feiert 50-jähriges Jubiläum Foto: Klaus Münstermann SG Oesterweg feiert 50-jähriges Jubiläum Foto: Klaus Münstermann SG Oesterweg feiert 50-jähriges Jubiläum Foto: Klaus Münstermann SG Oesterweg feiert 50-jähriges Jubiläum Foto: Klaus Münstermann SG Oesterweg feiert 50-jähriges Jubiläum Foto: Klaus Münstermann sgo-party Foto: Klaus Münstermann SG Oesterweg feiert 50-jähriges Jubiläum Foto: Klaus Münstermann SG Oesterweg feiert 50-jähriges Jubiläum Foto: Klaus Münstermann SG Oesterweg feiert 50-jähriges Jubiläum Foto: Klaus Münstermann SG Oesterweg feiert 50-jähriges Jubiläum Foto: Klaus Münstermann SG Oesterweg feiert 50-jähriges Jubiläum Foto: Klaus Münstermann SG Oesterweg feiert 50-jähriges Jubiläum Foto: Klaus Münstermann SG Oesterweg feiert 50-jähriges Jubiläum Foto: Klaus Münstermann SG Oesterweg feiert 50-jähriges Jubiläum Foto: KLaus Münstermann SG Oesterweg feiert 50-jähriges Jubiläum Foto: Klaus Münstermann SG Oesterweg feiert 50-jähriges Jubiläum Foto: Klaus Münstermann SG Oesterweg feiert 50-jähriges Jubiläum Foto: Klaus Münstermann SG Oesterweg feiert 50-jähriges Jubiläum Foto: Klaus Münstermann SG Oesterweg feiert 50-jähriges Jubiläum Foto: Klaus Münstermann SG Oesterweg feiert 50-jähriges Jubiläum Foto: Klaus Münstermann SG Oesterweg feiert 50-jähriges Jubiläum Foto: Klaus Münstermann SG Oesterweg feiert 50-jähriges Jubiläum Foto: Klaus Münstermann SG Oesterweg feiert 50-jähriges Jubiläum Foto: Klaus Münstermann SG Oesterweg feiert 50-jähriges Jubiläum Foto: Klaus Münstermann SG Oesterweg feiert 50-jähriges Jubiläum Foto: Klaus Münstermann

Der Festumzug am Sonntag wurde vom Spielmannszug Greffen und dem Musikzug Oesterweg angeführt. Dahinter marschierten sowohl Vertreter der Dorfgemeinschaftsvereine als auch die, der übrigen Sportvereine im Stadtgebiet. Die Spvg. Versmold trug Banner vor sich her „Nachbarschaftlich – freundschaftlich. Die Spvg. Versmold wünscht der SG Oesterweg für die weiteren Jahre alles Gute“. Diesen Glückwünschen schlossen sich Stadtsportverbandsvorsitzende Marianne Kampwerth und Bürgermeister Michael Meyer-Hermann bei ihren Grußworten an. „Die Interessen der Sportler ändern sich. Der SG Oesterweg gelingt es mit Leidenschaft und Ideenreichtum, sich darauf gut einzustellen“, sagte Meyer-Hermann. „Ich bedanke mich bei allen, die geholfen haben, dieses Fest auf die Beine zu stellen und bei den vielen Gästen. Es war eine Mega-Stimmung über die wir noch lange sprechen werden“, sagte Daniel Hermann.