Hymne sorgt für bewegende Momente

Halle

Zum Sängerkreis Halle zählen 17 heimische Chöre aus dem Altkreis und Südkreis. So mancher Sänger und so manche Sängerin ist schon in der Vergangenheit mit auf Konzertreise gegangen, ist in Südafrika, Kanada, der Toskana oder England aufgetreten. Bei der jüngsten Reise ins Baltikum mit den Stationen Finnland, Estland, Lettland und Litauen haben die insgesamt 48 Teilnehmer in Kriegszeiten ganz neue, bewegende Erfahrungen gesammelt.

Von Stephan Arend