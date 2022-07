"Ich will selbst für meine Familie sorgen"

Es ist 23 Uhr und der Gast kommt mit seiner Karte nicht ins Zimmer. Ein Anruf von Hotelleiterin Olga Kraft genügt, und auch mitten in der Nacht wird das Problem sofort gelöst. Vasyl Shermeta ist ja in der Nähe. Der 53-jährige aus der westukrainischen Stadt Halytsch bewohnt im Rehkitz mit Lebensgefährtin Olena (35) und Tochter Anna (14) ein Apartment. Anders als die meisten Flüchtlinge, die derzeit in Halle leben, hat Vasyl Shermeta sofort Arbeit gefunden – als Hausmeister im wunderschön gelegenen Hotel in Ascheloh.

