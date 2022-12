Im Schlaf gestört - Messerstich in Versmolder Asylbewerberunterkunft

Am 24. Januar 2021 soll der Angeklagte in einer Asylbewerberunterkunft in Versmold seinem Zimmernachbarn mit einem Küchenmesser mit einer 14 Zentimeter langen Klinge von hinten unvermittelt ohne jegliche Vorwarnung in den Rücken im unteren Brustwirbelbereich gestochen haben. Er soll sich von dem Geschädigten verursachten Geräuschen in seinem Schlaf gestört gefühlt haben. Die Liste der Vorwürfe zuvor und danach ist lang: Ein Schlag mit der Hand auf den Arm eines ihn durchsuchenden Polizeibeamten, Schläge mit einer Eisenstange gegen die Tür einer Nachbarin, Faustschläge gegen den Hals eines Nachbarn. Schlag mit einer Holzlatte auf die Hand und Schlag ins Gesicht von zwei zur Hilfe kommenden Geschädigten, unerlaubter Besitz von Marihuana, Schläge mit der Faust und Tritte ins Gesicht seiner Nachbarin, Versuch die Tür der Nachbarin mit einem Hammer und einem Schrauendreher aufzubrechen und noch weitere ähnliche Vorwürfe, alle in der Zeit von Mitte März 2020 bis Mitte September 2021.

